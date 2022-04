François NOGUÉ

Expérience du monde industriel et du pilotage d’entreprise :

- A travers les fonctions exercées au sein du Comité Exécutif de deux grands groupes industriel et de transport.

- A travers les responsabilités d’administrateur de plusieurs entreprises des groupes Framatome et SNCF (NFM, Clextral, BWNT, Framatome Connectors International, ICF-Novedis, Novatrans).

- A travers la responsabilité des sociétés immobilières de la SNCF (100 000 logements).





Expérience internationale.

- Framatome : interface des équipes dirigeantes des filiales américaines pour les sujets relevant de la compétence RH (retraites, rémunération des cadres dirigeants…), membre des boards des filiales américaines. Gestion sociale de fusions, acquisitions et de regroupement d’entreprises.

- SNCF : Président en exercice du Comité des DRH des Compagnies ferroviaires européennes. Contacts et déplacements réguliers en Europe (Allemagne, Autriche, Suède, Italie…).





Connaissance des secteurs « métallurgie » et « transports publics ».

- Adhérent de l’UIMM et administrateur du GIM (groupement des industries métallurgiques).

- Contacts réguliers avec les fédérations syndicales de la Métallurgie.

- Administrateur de l’Union des Transports Publics (UTP).





Connaissance de l’appareil gouvernemental

- Contacts étroits et réguliers avec les cabinets du Premier Ministre (dossier 35 heures SNCF, création d’une Caisse autonome de Sécurité Sociale, conflits sociaux), du Ministre du Travail (Service minimum dans les transports terrestres, réforme du régime spécial), du Ministre des Transports.

- Contacts permanents avec plusieurs services ministériels (direction du budget, APE, direction des relations du travail, délégation à l’emploi…) ; contacts parlementaires.





Connaissance du terrain et expériences « territoriales ».

- Création dans le groupe Framatome d’une « agence de réindustrialisation » locale, création de SNCF-Développement.

- Les Régions SNCF de Paris-Nord et Paris-Est recouvrent 6 à 7 départements, le directeur régional étant l’interlocuteur naturel des collectivités territoriales et élus locaux (préfets, maires, parlementaires).





Forte expérience de la négociation.

- Négociations récurrentes en entreprise (négociations salariales, formation, travail handicapé, temps de travail…),

- Négociations réussies sur plusieurs chantiers délicats : plans sociaux, filialisation d’activités, réforme du régime spécial de retraites de la SNCF,

- Négociations d’une démarche novatrice d’accompagnement de l’évolution des métiers dans le nucléaire (Framétiers) et dans les transports (Nouvelle Dynamique Métiers).





Communication et animation d’équipes importantes.

- Forte exposition à la communication interne et managériale au sein de l’entreprise, et régulière aux médias.

- Animation des équipes de la DRH, des DRH de régions et d’activités, mais également régulièrement de réseaux plus larges (directeurs d’établissements).



Mes compétences :

Administration

Communication

Communication interne

Management

Négociation

Ressources humaines

Stratégie