François OGEREAU

1981-1984 SEMA SOFRES

Ingénieur dans l' équipe de traitements statistiques

Dépouillement d'enquêtes dans les domaines marketing et politique et conseil statistique auprès des chargés d' études.

---------------------------------------------------------------

1984-1988 INFI - Société de services informatiques

Informaticien détaché sur différents projets

---------------------------------------------------------------

1988-1990 AID - Analyse Informatique des Données

Responsable de la cellule "traitement statistique des données"

Responsabilité opérationnelle et commerciale du traitement des études d' une clientèle composée de sociétés d'études.

Développement et utilisation sur micro-ordinateur d' analyses statistiques diverses: analyse factorielle, typologie, régression, segmentation, trade off.

Encadrement et formation d'une équipe de 8 personnes.

---------------------------------------------------------------

1990- Mars 2007 CADBURY FRANCE



1990-1996 Analyste Marketing : mise en place des prévisions de ventes, choix de l'outil (Futurmaster).

Responsable des panels: choix et gestion des prestataires Nielsen et IRI.

Formation des chefs de produit. Conception d' analyses.



1996-2001 Directeur des Etudes et Medias

Création du service Etudes du Groupe sur les marques Carambar, Malabar,Poulain, Michoko, Pimousse, 1848

Consultation, sélection des instituts d'études les plus pertinents.

Supervision de la bonne réalisation des études (qualitatives, quantitatives, tests de potentiels, tests média.)

Garantie de la bonne interprétation des résultats.

Recommandation business issue des études, participation à l'élaboration du planning stratégique.

Gestion du budget Etudes, Panels et Medias (3-4 Mio Euros).



2001- Mars 2007 Responsable du Département de la Demande :

Mise en place et harmonisation du process de prévisions de ventes du groupe.

Elaboration mensuelle, proposition et suivi des prévisions de l'ensemble du portefeuille produits.

Management et formation d'une équipe de 5 personnes.

Interface entre commercial, marketing et supply chain.

-----------------------------------------------------------------

Depuis Avril 2008 LACTALIS FRANCE



Directeur Etudes et Panels.

Consultation, sélection des instituts les plus pertinents.

Supervision de la bonne réalisation des études (qualitatives, quantitatives, tests de potentiel, tests média, ..)

Garantie de la bonne interprétation des résultats.

Négociation (pitch), mise en place et maintenance d'un baromètre d'images à l'échemme mondiale.



Mes compétences :

Études marketing

Marketing

Previsions de ventes

Statistiques

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Études qualitatives

Gestion de projet

Études quantitatives

Négociation contrats

Gestion des panels distributeurs et consommateurs