François PAGNIEZ

Je coordonne les acteurs participant à l’élaboration des offres commerciales:



-Bureaux d'études internes et externes (méthodes, structure, métrés)

-Etudes de prix.

-Equipes de conception



Les projets :

-Centre commerciaux (Aubervilliers – le Millénaire (Segece) ; Extension du centre commercial de Claye-Souilly (Segece)); Centre commercial Les Saisons de Meaux (Auchan)



-Data Centers en conception-construction;



-Plateformes logistiques et messageries(Geodis à Bonneuil-en-France, plus grande messagerie d'Europe, 30000 m2 et 577 m de longueur);(référent Bouygues Bâtiment Ile de France pour ce type de bâtiments);



-Equipements publics type stations d’épurations et centres de tri;



-Manèges (Parc Walt Disney Studios : Crush’s Coaster, Cars Quatre Roues Rallye).