François PANOT

Lycee technique Petrelle Paris 9e, bac G3 techniques ccommerciales, 10 ans chez DAVUM villeneuve la garenne, vente produits metallurgiques, dont correspondancier commercial, vente telephone par 3 à 10 tonnes de produits trefiles, soit fil galva, pointes, grillages autoroutes rempart, et client REVERCHON grillage auto tamponneuses manege, compta clients, et administratif gestion des stockes de tous produits construction ponts, maisons, hangars, centres commerciaux, ecart avec produits sur parc, dont poutrelles et bien d autres produits referencés. puis adjoint au chef sce prets UAP PLACE VENDOME, avions 8 femmes dans notre service. Décisionnel pour accord prets à toute villes de france, sivoms, communautés urbaines. suivi du reglement des annuités, relances jusqu à pré contentieux. PLUS prets au personnel pr , achat immobilier, rachat de soulte, travaux, mariage, rembt capitaux deces,Passé AXA en 1997.



