François PARIZOT

Diplômé de l'ENSEEIHT (école d'ingénieur de Toulouse)en 1988, j'ai effectué la majeure partie de ma vie professionnelle en tant que responsable commercial auprès d'une clientèle de professions libérales juridiques en leur vendant des solutions globales informatiques (progiciels, matériel, financement, assistance, formation).



DOMAINES DE COMPETENCES



Développement commercial:

créer et fidéliser un portefeuille (professions libérales jusqu'à 500 clients)

réajuster l'offre en fonction des besoins / gérer les litiges

maîtriser les différentes phases du cycle de vente

servir d'interface entre le client et les différents services de l'entreprise

coanimer et participer à des salons professionnels

Remonter des informations



Conseils et formation:

assurer la démonstration de logiciel

optimiser la solution technique auprès de la clientèle

diffuser des compléments de formation dans l'utilisation du produit

créer des fiches produits et des modules de formation à destination des nouveaux commerciaux et accompagner leur intégration

coordonner des journées de rencontre professionnelles



Mes compétences :

Commercial

Cyclisme

Escalade

Microsoft Outlook

Microsoft Office