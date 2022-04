François PEKLY

Français d’origine colombienne, je fais de ma différence mon identité de conseil et de coach pour vous accompagner sur votre chemin et vous permettre de vous réaliser professionnellement.

Après avoir occupé pendant 15 ans des fonctions de direction en management d'organisation opérationnelle et en management de transition, j'accompagne désormais des dirigeants, leurs managers et leurs collaborateurs plus particulièrement dans des phases de transition.

Je propose également l'accompagnement d'équipes (COMEX, CoDir, Equipe opérationnelle) dans le but d'améliorer la cohésion et d'efficacité collective.



Mes compétences :

Business Intelligence

Operations Management

Business Strategy

Account Management

Stratégie Marketing

Team Management

Key Account Management

Business Analysis

B2B

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching

Coaching individuel