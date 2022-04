François PERE

En charge du management opérationnel des filiales européennes de Nexity Lamy (Allemagne Belgique Suisse et Pologne), j'organise, je manage et je rentabilise ces succursales et ces agences multisites de services immobilier à la suite de leur acquisition.



Mes domaines de compétence:

• j'identifie les opportunités d’une entreprise et je les concrétise

• j'exploite les leviers de rentabilité et je pilote avec les bons indicateurs

• je conduis le changement et j'optimise l’organisation et les procédures

• j'accompagne les managers vers leurs objectifs et je fais adhérer les collaborateurs



Mes compétences :

Allemand

Property manager