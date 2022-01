Sylvain THIÉRY

Professionnel de l'immobilier depuis plus de vingt ans, de formation juridique supérieur (DESS droit de la Construction et de l'Urbanisme, ICH), j'ai pu acquérir auprès d'organismes publics et privés, une large expérience de l'immobilier. Mes dernières expériences professionnelles m'ont permis de m'affirmer comme manager, et notamment comme responsable d'une agence immobilière en property management. A ce titre, j'ai pu perfectionner mes connaissances en matière de gestion immobilière tertiaire et public, des marchés publics et règlementation en matière de norme et de construction. J'ai pu également participer à de grands projets urbains, (comme avec l'EPAD ou les EMGP) ou à la gestion de patrimoine important constitué de bureaux, de commerces et d'activités (comme avec l'EPAD, les PFG ou les EMGP).



De même, j'intervenais directement lors de la constitution des dossiers, la rédaction, la négociation des actes et leurs signatures, et le recouvrement de toutes les créances, tant en procédures amiable que contentieuse. En relation avec la direction générale, j'agissais

également comme conseil pour le montage d'opération de construction promotion, l'élaboration et le recours pour des opérations d'aménagement, l'établissement des marchés de travaux réglementés.

Ces différentes expériences m'ont permis d'analyser et résoudre des problèmes juridiques immobiliers de toute nature (opérations d'aménagement, gestion de parc locatif, établissement de baux d'habitation ou commerciaux, acquisition ou cession foncières, passation de marchés réglementés,... ), acquérant et développant ainsi un sens aigu des affaires et des responsabilités. De plus, ma collaboration avec des organismes de droit public me permet d'appréhender les difficultés juridiques liées au mode de fonctionnement

de ces organismes.



Parfait autodidacte, ayant su suivre des formations diplomantes en cours du soir et fongicif pour valider des acquis professionnel, ma pugnacité n'est plus à démontrer.Je terminerai en précisant que je suis mobile sur toute la France.



Mes compétences :

Gestion immobilière

Juridique

juriste

Responsable d'agence