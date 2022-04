Francois PETIT

Piloter la performance et garantir le développement du chiffre d’affaires, de la part de marché et la satisfaction des clients de l'entreprise.

Manager.

développer les compétences de ses collaborateurs.

animer et fédérer ses équipes de vente.



Encadrement : Aptitude à organiser, suivre l'activité et les résultats de plusieures équipes.

Communication : Donne du sens à la stratégie du groupe, fixer le cap, recherche l'adhésion de l'équipe autour d'un projet commun.

Suivi des résultats : Capacité à m'engager vers les résultats attendus, pilote la performance.

Animation : Programme et Animateur des réunions d'équipes et de secteurs, briefs quotidien, propose des stimulations, impulse la dynamique dans les challenges



Mes compétences :

Gérer un point de vente

Avoir du leadership

Développer les talents

Piloter la Transformation

Esprit d'équipe transversalité

Piloter performance boutique