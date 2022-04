François PEYMIRAT

Avec 15 ans d'expérience, dont la plus grande partie comme chef de projet, j'ai aujourd'hui des compétences de chef de projet confirmé, surtout en maîtrise d'ouvrage.

J'ai acquis une véritable expertise en conduite de projet :

- recensement des besoins et interview des utilisateurs,

- rédaction de cahiers des charges,

- rédaction d'analyses fonctionnelles générales ou détaillées,

- rédaction de stratégies de recette, de cahiers de recette,

- évaluation des charges et établissement des plannings,

- accompagnement et assistance aux MOA,

- accompagnement et coordination de la MOE,

- suivi de l'avancement du projet et du budget,

- préparation de la conduite du changement,

- reporting et communication avec les hiérarchies.

Mes 10 années d'expérience en MOA m'ont permis d'enrichir ma connaissance fonctionnelle des domaines suivants :

- gestion d'actif, de titres (5 ans d'expérience),

- assurance-vie (5 ans d'expérience),

- assurance IARD (3 ans d'expérience à la GMF).