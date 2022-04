François PIERUCCI

Bonjour.



Je suis en charge du business de la zone Europe chez Netsize. Vente et déploiement des solutions auprès de nos clients.



A propos de Netsize...



Netsize (www.netsize.com) est un des principaux acteurs du paiement sur facture : payer en un clic sur son mobile ou dans un application!).

2 milliards de transactions par an, 10 bureaux en Europe, 200 collaborateurs. Netsize est une société du groupe GEMALTO.



A propos de mon parcours ....



J'ai rejoint Netsize il y a 13 ans pour prendre en charge notre activité de contenus mobiles.

J'ai exercé ce poste à Londres, en relation avec les filiales du groupe.

Puis j'ai pris en charge la partie business de la société.



Auparavant, j'ai fondé et dirigé une société de production de contenus pour téléphones mobiles. Cette aventure entrepreunariale a duré 2 ans et permis de créer une dizaine d'emplois.



J'ai débuté ma carrière comme consultant sur des missions d'organisation et de stratégie pendant 5 ans pour des grands comptes (France Telecom, EDF, CNES, etc.).



Je suis diplômé de l'Essec.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Mobile

Téléphonie

Téléphonie mobile

Vente

Vente et marketing