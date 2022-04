François PIGEAT

« Piloter, organiser, rassembler et dynamiser, tels sont mes atouts pour la réussite de vos projets »

Avec une carrière diversifiée en ingénierie informatique, orientée Grands comptes, je vous apporte plus de 30 années d'expérience au service d'une clientèle toujours plus exigeante, avec des méthodes éprouvées et pragmatiques.

depuis 2017 : Métropole de Lyon, Direction Vie à Domicile, Chef de Projet plateforme de facturation et CESU préfinancé

depuis 2015 : à la Métropole de Lyon, Direction Vie à Domicile, Référent informatique et Télégestion, plateforme de dématérialisation, facturation et télégestion.

2004 - Conseil et Ingénierie informatique (direction de projet, équipes de 5 à 50p), Tierce Maintenance Applicative, Intégration de système, réalisation de sites avec Wordpress, Joomla, Prestashop, réalisation d'outils RH & Finances (Masse salariale, Compte Epargne Temps, Calcul cpl retraite par capitalisation A39) ...



Conception :

- Atelier Web pour la mise en page de guides en ligne MAEVA cf http://cyber.assistance.free.fr/?page_id=1490 -- > Recherche repreneur

- plateforme NTIC http://creation.site.lyon.free.fr

- de la galerie des arts http://galerie.d.arts.free.fr Recherche commerciaux

- du forum des ingénieurs INSA : http://insa.forum.free.fr , l'adhésion est totalement libre, inscrivez-vous et participez au développement de ce forum 100% INSA et gratuit !



Auparavant directeur de projets, manager (5 à 40 personnes) : Bull SA/Intégris(1,5 ans), Bossard Systèmes(12 ans), Urgence Informatique Europe(7 ans), Egérie et Associés(6 mois). Expériences diversifiées : TMA (domaine banque et assurance), GPAO (gestion des articles, des nomenclatures, calcul des besoins), GMAO (installation complète de GAM+ à Ugine Savoie), Gestion commerciale (spécifiques), Supply chain SAP/SD (certifié SAP en 2001), collectivités locales, administrations, banque de données, spécialiste des bases de données (Expert Merise). Certifié sur SAP/SD en 10/2000.



Mes compétences :

Excel VBA

Javascript

GMAO

Merise

Guppy

PRINCE2 "Foundation & practitioner"

Wordpress

COBOL

Pilotage

Sap sd

Word

CMS Joomla

Html/css

Access

Excel

Internet

Autocad

GPAO

PHP5

Ms project

VBA

Dématérialisation

RH

TMA

GED

Consultant

Informatique

Lyon

Ingénieur

Sap