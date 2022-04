Francois PLESSIS

Titulaire d'un master de traduction (anglais, espagnol, italien), j'ai travaillé 2 ans en tant que traducteur juridique et technique en indépendant et en agence en France et en Italie. J'ai pu parfaire ma compréhension des enjeux de l'interculturalité. Chef de projet, j'ai également encadré des équipes de traducteurs localement ou à distance sur des projets au long court (2 à 5 mois).



Responsable avant-vente depuis 2013, je suis chargé de la détection, du décryptage et de l'organisation des réponses aux appels d'offres en France et à l'international. Je continue à encadrer des équipes et ai renforcé mes compétences en matière de stratégie commerciale, des exigences inhérentes aux marchés publics.



Mes compétences :

Microsoft Office

Vente

Traduction technique trilingue

Réponse aux appels d'offres

Adobe InDesign

Gestion de projet

Traduction juridique bilingue