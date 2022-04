François PODEVIN

Fort de son expérience de direction générale et de Présidence d'Association médico-sociales, il vous propose les missions suivantes :



Accompagnement du Président ou du conseil d’administration.

- La fonction de Président d’association, outre les convictions requises nécessite de plus en plus de compétences pour animer et mobiliser des ressources au sein du conseil et de s’entourer de collaborateurs salariés de confiance tout en assurant un rôle de contrôle ou de supervision.

Accompagnement du directeur général, d’association ou d’établissement.

- Directeur général , directeur d’association ou directeur d’établissement sont de nouveaux métiers pour lesquels il est essentiel de bénéficier du savoir faire et des conseils d’un accompagnement expérimenté.

Projet de restructuration ou de réorganisation.

- La conjoncture sociale, politique et économique engage les associations dans des nouveaux projets ou des restructurations. Se doter d’un conseil en la matière permet d’ouvrir des horizons et d’ouvrir des stratégies de développement ou de réorganisation.

Analyse financière et prescription.

- L’analyse de la situation financière de son association est la première étape d’un projet de développement ou de réorganisation. Savoir en extraire des enseignements et des perspectives permet de guider les projets.

Aide à la création de groupement ou de mutualisation de moyens.

- Pour anticiper les réductions budgétaires, les petites associations doivent s’engager dans des rapprochements avec d’autres associations, des fusions ou la constitution de groupement, vous pourrez bénéficier de l’expérience de différentes réalisations.

Aide au recrutement (fonction DG, directeur, responsable financier, cadres de direction…)

- Le recrutement nécessite une grande expérience. Le recours aux cabinets spécialisés est onéreux. Un accompagnement sous forme d’aide au recrutement vous garantira plus d’objectivité dans vos choix.



Mes compétences :

Direction générale

Communication

Négociation

Coaching

Restructuration

Analyse financière

Recrutement

Bilan de competences