François PORTENSEIGNE

Après trois ans comme Directeur de la Stratégie de SGD, fabricant de flacons en verre pour la Pharmacie et la Parfumerie Cosmétique, je suis à la recherche d'un nouveau challenge en France ou à l'étranger.



J'ai une appétence particulière pour les industries de process dans un environnement international puisque j'ai travaillé dans différents pays d'Europe, aux Etats-Unis, en Australie et en Chine (et sur des problématiques au Brésil) pour les industries du verre, de l'aluminium ou de la chimie, pour n'en citer que trois, dans des situations de développement ou de retournement.



Mes compétences en Stratégie, en Marketing et en Finance sont toujours orientées vers des résultats tangibles et opérationnels. Je suis reconnu pour avoir une vue globale de la situation, pour regarder des solutions 'out of the box' et proposer une vision stratégique claire que je décline ensuite en plans de développement.



Je crois fortement au travail d'équipe et à la crossfertilization entre les différentes parties de la société.



Mes compétences en communication et mon adaptabilité font que je me sens aussi à l'aise avec les membres du conseil d'administration qu'avec les ouvriers dans les usines. Ceci me permet de comprendre les processus et les problématiques associées et ensuite de faire comprendre et faire accepter les changements et développements proposés.



Pour résumer:



20 ans d'expériences en Stratégie et Finance de haut de Bilan.

En recherche d'un poste de VP Strategie - Developpement - COO - Directeur Général

Véritable team player, je suis le catalyseur du Comité de Direction pour le développement de la société



• Spécialisé dans le BtoB: Verre, Chimie, Aluminium, Energies

• Savoir faire acquis dans des situations complexes de retournement et de développement dans des industries complexes et multi-sites

• Solides compétences en Stratégie, Ventes et Marketing, Finance

• Expérience internationale (USA, UK, Europe de l'Est, Australie, Asie, Bresil)

• Ingénieur et diplômé d'HEC

• Experience de la création d'entreprise et des LBO avec des fonds d'investissements



Spécialités: Fusion et Acquisitions, Stratégie, Business Plan, Valorisation,Costing / Pricing, Positionement Stratégique, gestion de portefeuille, industries de process, plans de développement



Mes compétences :

Stratégie

Costing

Business strategy

Pricing

Contrôle de gestion

Modélisation financiere

Management de projets

Benchmark concurrentiel

Modélisation de coûts

Analyse de marché

Fusion-acquisition

entrepreneur

Due Diligence

Private equity

Direction générale

Business planning

Industrie

développement