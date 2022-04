François POSNIC

Mon domaine de compétences :



- la commercialisation de solutions à valeurs ajoutées

- l’animation de force de vente

- la définition et la mise en place de stratégies commerciales rentables et pérennes



J’ai acquis ces différentes compétences clés au sein d’un secteur hautement concurrentiel durant plus de 5 années.



Après avoir fait le choix de m’orienter vers une année de développement, je souhaite aujourd’hui relever un nouveau challenge.



Déterminé, dynamique et enthousiaste, je suis disponible à compter du 1er novembre 2018 dans la région de Marseille.



Mes compétences :

Développement Export Européen

Encadrement commercial