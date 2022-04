François POTEY

J’aime aller à la rencontre des gens et construire des relations authentiques avec eux : je suis un aventurier de la relation.



J'aime comprendre et résoudre des problématiques organisationnelles dans différents secteurs d’activités depuis mes années de pratique dans l'univers de la vente de services et de conseils.



J'en retire une envie de collaborer pour entreprendre de nouvelles missions centrées sur l’efficacité individuelle et collective.



Aujourd’hui je consacre mon énergie à promouvoir une expertise pour développer les relations interpersonnelles dans les entreprises



Mes compétences :

Commercial

Orientation résultats

Payroll

Relation client

HR

Outsourcing