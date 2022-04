François POUZAUD

Bonjour à tous,



Expert Toxicologue, European Registered Toxicologist.

Membre de la Société française de Toxicologie.

Maître-ès-Sciences en Biochimie.

Titulaire du DEA national de Toxicologie, Université Paris Descartes.

Titulaire du DU d’expérimentation animale, niveau I.

Docteur en Toxicologie, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Paris 5.

Lauréat de l’Académie national de Pharmacie.

Récompensé par le prix OPAL.

Ancien chercheur Toxicologue à AgroparisTech.

Titulaire du DU d'endocrinologie Périnatale, Université Paris-Sud.



Domaines de compétences :

Perturbateurs endocriniens,

Pharmaco-Toxicologie.

Spécialisé en Toxicologie cellulaire.

Spécialisé en ophtalmo-toxicité.

Expertise en cytométrie.

Expertise en réglementation cométique.

Expertise en évaluation des risques.

Développement en modélisation in vitro.

Coordinateur de projets en Toxicologie In Vitro.



Mes compétences :

autonome

Créatif

Réactif