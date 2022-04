JE RECRUTE DES AGENTS MANDATAIRES EN IMMOBILIER ! POURQUOI PAS VOUS ?

http://www.youtube.com/watch?v=h1r-pURLwGA



J'ai rejoint en 2011 le leader des réseaux d'Agents Mandataires en Immobilier.



Le Concept I@D : IAD pour Immobilier-A-Domicile



- Agence dématérialisée au plus proche de ses clients. Travail de son domicile via Internet / Téléphone.

- Portail Internet performant pour : gestion administrative et commerciale.

- Réseau de diffusion des offres sur plus de 300 sites Internet dédiés aux professionnels de l'immobilier.

- Suivi et assistance (administratif / juridique) personnalisé via le siège I@D France (77)

- Commissionnement le plus attractif du marché !!

- Parrainage par Cooptation de nouveaux membres (en fonction du niveau de CA réalisé) permettant d'accroitre votre commissionnement sans impacter celui de vos filleuls !!!

- Nombreuses formations accessibles à tous et partout en France et surtout gratuitement.





N'hésitez pas à me contacter pour toute information.



François QUEURY

I@D France

Mobile : 06 99 55 61 82

E-mail : francois.queury@iadfrance.fr

Site internet :Array

Mini site :Array@francois.queury



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

Gestion de projets

Immobilier

Marketing

Sciences Politiques