François QUINTANA

Après avoir passé plusieurs années dans la grande distribution, j'ai goûté au métier de Commercial terrain et ça me plait!

J'ai envie de m'investir à fond à qui me donnera la chance d'évoluer à un poste sérieux avec ou sans responsabilités, car je n'ai plus le temps de tergiverser, la stabilité doit s'installer dans ma vie personnelle et à mon âge, il est temps de s'assagir!

Je n'ai pas dit "Pépère tranquille", ce n'est pas dans ma nature car j'aime le mouvement!!

Je vis dans le Nord et je suis à l'écoute des opportunités qui se présenteront prochainement.

J'avais oublié de préciser que je suis sérieux, honnête, charismatique, bosseur et infatigable....



Mes compétences :

Pédagogue

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Recrutement