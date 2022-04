François RADISSON

Après un poste d'ingénieur Qualité Projet chez Texelis à Limoges, concepteur et fournisseur d'éléments de transmission/portance (pour : métro, tramway, camion, véhicule militaire) j'ai souhaité revenir en région lyonnaise.

A 57 ans, je désire aujourd'ui apporter une expertise (Qualité, Organes mécaniques complexes, Développement) et des compétences (Normes, cordination d'équipes, relations clients) à une ou plusieurs entreprises (temps partagé possible).

Mon expérience m'a appris que, même dans un environnement technique, c'est toujours l'homme qui est au centre, et que c'est par lui et non contre lui que tout progrès doit passer.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Résolution de problèmes

Normes Qualité