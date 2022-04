François RAFFIN

Passionné depuis l'enfance par la création de nouveaux objets, logiciels ou services utiles, j'ai décidé en 2003, après 15 années en Grands Groupes essentiellement consacrées à la création ou au développement de nouvelles activités à l'international (comme Wanadoo), de créer Neoden (Être passionné par le nouveau), pour diffuser cette passion et contribuer à de la création de valeur nouvelle dans les entreprises.



A l'été 2010, Neoden est devenu Auki, "ouverture" en Finnois. Notre coeur de métier est en effet d'ouvrir les possibilités de développement des entreprises et des équipes que nous accompagnons.



Notre équipe regroupe, autour de cette passion partagée, des compétences riches : architecture, design, facilitation de grands groupes, conception et production d'événements ouvrants, ingénierie mécanique, informatique et télécoms. Nous travaillons en partenariat au sein d'un écosystème dynamique : analyse impacts environnementaux et éco-conception, stratégie, événementiel...



J'ai autant de plaisir à travailler avec de grands groupes qu'avec de petites PME, ce sont les hommes qui comptent et leur attitude, leur ouverture, leur envie d'aller de l'avant et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités.



De juin 2013 à juin 2014, j'ai mis en pratique cette passion et ces compétences de "l'intérieur" au sein du Groupe Becton Dickinson, pour explorer de nouveaux territoires business et établir des liens avec d'autres industries.



Le tout construit sur de solides fondations :

- 15 ans de management chez France Télécom et Hewlett-Packard

- Polytechnique et Télécom Paris en formation initiale

- Certifié Stratégie Océan Bleu en 2008 par le BOSIC (Blue Ocean Strategy Initiative Center de Londres)

- Formation à la Conception Innovante à l'Ecole des Mines de Paris en 2005

- Formation TRIZ aux USA en 2004 chez Ideation International

- Formation à la Créativité par Mario Varvoglis et Jean-Louis Swinners en 2003



Mes compétences :

TRIZ

Créativité

Conception Innovante

Web2.0

Développement Durable

Innovation

Stratégie Océan Bleu