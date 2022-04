Francois RAMAGET

Je dirige Gootenberg, une agence PR de nouvelle génération, spécialiste de la gestion de réputation. Nous intégrons la pratique des médias et médias sociaux dans une même approche de communication globale et prévention des risques d'image.



Cette démarche se fonde sur une solide expérience du conseil en public relations acquise chez Trimedia (2003 - 2007), TBWA/PR (2001 - 2003), Harvard Public Relations (1997 - 2001), Ogilvy et Grayling...



J'essaie d'apporter au métier une rigueur de process (sans doute liée a ma formation atypique d'ingénieur) et la touche d'imagination indispensable à l'émergence sur des marchés surencombrés. Pour résumer, je crois que "la musique est fille du solfège et de l'inspiration".



Mes compétences :

Communication externe

Réseaux sociaux

Relations publiques /Relations presse

Gestion de crise

Communication

Relations publiques

Ereputation