Francois-Régis BERTAUD

Officier de Marine sous contrat pendant 8 ans j’ai occupé des postes de chefs de service pluridisciplinaires accès sur la gestion des services généraux au sein de différents états major.

A la fin de mon contrat dans la Marine j’ai souhaité créer ma propre activité de travaux d’entretien immobilier et de jardinage.

Après deux ans et demi d’activités j’ai souhaité retrouver le statut de salarié.

Pendant 15 mois j’ai été chargé des services généraux d’associations d’aide aux plus démunis. Aujourd’hui je cherche à exploiter mes compétences de manager dans un poste à responsabilités.

Ce que je peux apporter à mon futur employeur dans ce poste :

• ma capacité à augmenter les performances interne du service et de la structure par l’amélioration de l’organisation du travail

• ma capacité à optimiser les dépenses en redéfinissant les besoins, en recherchant les coûts cachés, en identifiants les prestataires et fournisseurs potentiels et en conduisant les négociations avec eux.

Manager dans l’âme, très à l’écoute du personnel, je pratique un management participatif et met un point d’honneur à faire progresser mes collaborateurs.

Homme de terrain on me reconnaît des qualités d’organisation, de pragmatisme et d’initiative. Adaptable, ouvert et force de propositions, j’apprécie le travail en équipe et m’implique dans les missions confiées.



Mes compétences :

Informatique

Gestion administrative du personnel

Management

Stratégie commerciale

Gestion du CA

Organisation des inventaires

Prospection commerciale

Recrutement

Gestion du budget

Formation

Développement commercial

Gestion des stocks