François-Régis CAVARO

Aprè un cursus univesitaire en faculté de Sciences Economiques à Nantes, j'ai finalisé ma formation au travers d'un DESS de gestion et management des PME à l'IAE de Nantes.



En 1999, j'ai été recruté en qualité de commercial par le Groupe CIF. Ainsi j'ai pu établir le diagnostics financiers des clients afin de leur louer ou leur vendre un bien



En 2000, ma direction a souhaité me confier la responsabilité de la renogiciation des encours de prêts pour les clients qui le souhaitaient(50 millions de francs par an).



Dès 2001, on m'a proposé de rejoindre le Comité de Direction tout en me confiant le management d'une équipe de 10 commerciaux. Les objectifs étaient:

- de faire croitre le portefeuille de gestion

- d'assurer la relocation de 900 logements par an (400 privé et 500 HLM)

- et principalement de vendre en interne 300 à 400 logements neufs en VEFA par an, dont 60% étaient vendu jusque là par prescription



En 2003, les modifications organisationnelles du Groupe CIF ont conduit à répartir cette activité commerciale sur 35 collaborateurs.



En 2006, mes fonctions ont été élargies en qualité de directeur de la communication.



En 2008, elles se sont à nouveau complétées en me confiant la direction marketing.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Immobilier

Marketing

Pêche

Voile