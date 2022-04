Jean Michel CHEVALIER

J'ai obtenu mon diplôme d'expertise comptable en 1999 et j''ai aussitôt décidé de créer AGATE AUDIT ET CONSEIL que vous pouvez découvrir sur: http://www.sasagate.com



Cette société d'expertise comptable que je dirige depuis sa création s'est spécialisée dans l'immobilier et plus particulièrement dans le logement social (organisme HLM - ESH).



Nos interventions auprès des bailleurs sociaux privés ou publics , des coopératives de production HLM, des administrateurs de biens et des promoteurs nous ont permis de développer une compétence toute particulière sur ces secteurs et d'avoir aujourd'hui une bonne connaissance du tissus institutionnel et financier de l'habitat.



Nos niveaux d'intervention sont très variables, allant de la simple tenue ou révision de comptes jusqu’à' à l'externalisation totale de la comptabilité en apportant chaque fois le conseil et l’accompagnement que nos clients sont en droit d’attendre.



Ce type d’intervention constitue aujourd'hui 80% de notre activité mais nous intervenons également en expertise comptable traditionnelle (comptabilité, fiscalité, social, conseil de gestion).



Nous sommes présents à Paris et à Nantes



Avant celà :



J'ai passé 10 ans au sein de la Fiduciaire George V qui m'a apporté une première expérience significative de l'expertise comptable dans toutes ses dimensions avec en plus une spécialisation dans le traitement de la faillite et des difficultés des entreprises.



Du statut de collaborateur j'y ai évolué vers celui de chef de mission. C'est au sein de ce cabinet que j'ai effectué mon stage d'expertise, mon sujet de mémoire se rapportant au traitement du passif des sociétés en redressement judiciaire.



Mes compétences :

Logement social

Immobilier

Expertise comptable

Gestion locative