François RIVET

Officier de gendarmerie avec 32 années d’expérience professionnelle, je suis formateur, Chef du département Formation de l'INHESJ Institut national des hautes études de sécurité et justice à Paris. Je forme les cadres supérieurs de le fonction publique et hauts dirigeants du secteur privé à la connaissance et aux spécificités des métiers de la sécurité et de la justice, des notions de sécurité globale, à la gestion des crises et risques et à l intelligence économique.

Précédemment, chef d'état-major d'un groupement spécialisé de gendarmerie mobile et commandant en second d'un groupement de gendarmerie départementale, j'ai acquis une grande expérience de la sécurité publique en général, du maintien et rétablissement de l'ordre, de la police administrative, de la gestion des crises (formation à l'INHESJ Paris) et participation active aux (JO d'Albertville/sommet du G3/G8/ 70 éme anniversaire du débarquement, Pco de préfectures)

J'ai également de bonnes connaissances en ressources humaines (Stages au CFMD Centre de formation au management de la défense), relations sociales ( membre de la Fondation maison de la gendarmerie et du Conseil central de l'action sociale des armées), administratives et financières.

Souhaitant poursuivre mon expérience dans le secteur privé , j'étudie toute proposition d'emploi de directeur sécurité sûreté gestion de crises ou de consultant sécurité.



Mes compétences :

Sécurité

Gestion des ressources humaines

gestion de crises

Armement

Intelligence economique