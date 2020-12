François ROLLINDE DE BEAUMONT

Fort d’une expérience confirmée des fonctions Paie, SIRH et Business Intelligence dans des environnements allant de la PME au groupe International, j’ai été amené à mettre en œuvre des projets à fort contenu technique et intégrant toujours une forte dimension décisionnelle.





MES ATOUTS:

- Esprit d’analyse, rigueur, chercheur de solutions dans une approche innovante.

- Management fonctionnel et formation des équipes et des utilisateurs

- Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels décisionnels

- Connaissance du SIRH HR access V.7



Mes compétences :

SIRH

Qlikview

Décisionnel

HR access

Paie

Business Object