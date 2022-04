François ROQUEFORT

Après de nombreuses années à optimiser la Supply Chain et tout particulièrement la gestion des approvisionnements et la planification de la production, j ai eu l'opportunité de compléter cette expérience pendant quatre ans en tant que Demand Manager EMEA.

Ce poste m'a permis de découvrir un domaine tout à fait complémentaire, sujet à maintes analyses et réflexions.

En recherche active, je suis ouvert à toute proposition dans les domaines des Prévisions, de la Planification, des Approvisionnements et stocks; tout comme à toutes fonctions relatives à l'organisation et aux procédures inter ou intra-services.



Mes compétences :

Demand management

Planification

Conseil en organisation

Gestion de la demande

Gestion de la planification

Gestion des approvisionnements

Gestion des stocks

Optimisation procédures intra et inter-services

Vision globale en industrie - Rigueur - Anticipati