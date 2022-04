Bonjour,



Au fil du temps, j'ai appris à percevoir ce qu'il y a de positif et de meilleur chez les autres.

Mes expériences ont forgé mes convictions :

Tout le monde possède des ressources cachées et de réels talents.

J'aime aider les personnes à en prendre conscience et à activer leur potentiel d'évolution.

C'est ma façon de m'accomplir. J'en ai fait mon métier.

Je vous invite à visiter mon site internet : emergence-synergie.com

François ROSE.

Consultant - Formateur - Coach.







Mes compétences :

Gestion du stress et des émotions

Thérapies brèves orientées solutions

Détente corporelle et mentale

Formations professionnelles Métiers RH

Formations RH intra et inter entreprises

Accompagnement dirigeants PME et indépendants

Stages et ateliers en développement personnel

Séminaires de communication : PNL, Hypnose, AT, PR

Profils de personnalité Pentaprofil Relationnel

Coaching de vie ado et adultes

Coaching en entreprise Team building

Risques psychosociaux Bien être en entreprise