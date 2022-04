François ROUSSET

Missions:



Aménagement d'espace:



Spécialiste en aménagement professionnels , créations et rénovations.

Connaissance des normes ERP, PMR, sécurité incendie.

Maîtrise d'oeuvre.

Optimisation des espaces de travail.

Rendus 2d et 3d.

Dépôt des pièces administratives.

Création de mobilier sur mesure.



Achats:



Mobilier professionnel coiffure et esthétique.

Gestion des flux.



Vente:



Conseil client, suivi, devis...



Mes compétences :

Design industriel

Conception de produit

Aménagement intérieur

Design produit

Sage

Microsoft Office

3D Studio Max

Adobe Creative Suite