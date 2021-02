François ROYO SANCHEZ

+ de 25 années d'expérience dans les technologies de l’information, et plus précisément dans le domaine du Support (infrastructures et utilisateurs) et la Qualité de Service qui m'ont permis d’acquérir un savoir-faire technique et d’appréhender de nombreuses problématiques rencontrées/posées par les utilisateurs/clients, que ce soit d’un point de vue technique mais également leurs attentes d’un point de vue écoute/relationnel.



Certifié ITIL V3 foundation

Certifié ITIL V3 Operational Support and Analysis (OSA)

ISO 20000



Mise en place d'un Helpdesk (GLPI/OCS), Plateforme de Supervision (Cacti/Nagios, Weathermap)



Amélioration de la qualité de service et de la satisfaction Client/utilisateurs

- Gestion des événements, des incidents et des problèmes

- Gestion des demandes (Exécution des requêtes)

- Gestion des accès

- Gestion des demandes de changement

- Amélioration continue des services





Méthode Agile Scrum (Gestion de projets)

Démarche CMMI



Windows / Open source / système & réseau



Mes compétences :

Itil v3

ITIL Support & Delivery

Management d'équipe

Management de projets

Scrum

CMMI

Open source