Francois SARRON

OAKLEY

En 2006, Je suis rentré chez Oakley Europe ( fabricant de lunettes solaires de luxe et sport ) comme

directeur informatique Europe ( comité de direction ) ( FR, UK,GE,IT,SP,NL,Scand)

Management Equipe locale (10), forte relation avec Equipe Centralisée ( USA Californie )

– Refonte complète du système téléphonique dans le délai de 3 mois pour s'adapter à la nouvelle

réorganisation par pays – réduction des couts de 60 % par rapport au projet initial

– Uniformisation des l'architecture réseau Europe et des matériels

– Elaboration et mise en place d'un centre de compétence SAP Europe , évolution et maintenance

des applications , support business , déploiement SAP dans les autres filiales Pays, Maitrise

interne assurée conformément aux objectifs,

– Refonte du helpdesk sur les bonnes pratiques ITIL

– Mise en place de tableau de bord ( SLA ) pour controler et améliorer les services informatiques

pour le business

– Management de proximité , amélioration de l'image du département , remotivation des équipes

En 2008, Luxottica qui détient Oakley a décidé de fermer définitivement le site français , je suis

donc à la recherche d'un poste de directeur informatique



Mes compétences :

Business

Business analyste

Informatique

International

International management

Management

SAP