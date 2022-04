Francois SATIN

S'ouvrir, accompagner,analyser, développer, mettre en avant, valoriser autant de verbes qui résonnent en moi. Si vous souhaitez partager vos visions sur la partie commerciale ou le marketing d'une entreprise agroalimentaire rencontrons-nous.

Si vous rechercher un manager capable de s'adapter rapidement à vos enjeux et de convaincre de nouveaux clients et de fidéliser les anciens rencontrons-nous.

Vous pouvez aussi découvrir ma passion pour la datavision : https://www.pinterest.com/fsatin/



Développement commercial = > contribution sur 45 M€

 Structurer les missions sur les marchés (France, Dom-Tom, Afrique)

 Restauration collective : 20 réponses à AO par an

 Production à façon pour restaurant virtuel ou traiteur haut de gamme : 150 recettes/an

 Traiteur : mise en place du catalogue standard sur la zone Afrique

 Remote site services : définition de la stratégie Afrique/ cible 50 M€ en 2020



 Prospecter sur les marchés parisiens (10 prospects en 2017)

 Co-construire les recettes produites pour les clients avec la R et D à Paris (5 clients)

 Piloter le plan d'actions commerciales

 Gérer les comptes clefs parisiens (jusqu’à 7 M€ annuel)



Marketing

o Réaliser des études pour les nouvelles implantations internationales du groupe (4-5/an)

o Analyser des marchés spécifiques pour accompagner les évolutions d'activité

o Concevoir les offres commerciales dédiées aux nouveaux marchés



Innovation

• Participer aux travaux des pôles de compétitivité : Vitagora, Centre Culinaire Contemporain

• Construire la politique d’innovation culinaire de Servair

• Proposer un dispositif de collaboration avec les start-up : 20 rencontrées en 2017

• Conduire les travaux du comité innovation : 2 fois par an

• Piloter le programme de recherches impression 3d alimentaire avec l’école Unilasalle (60)







Communication corporate

Communication interne

Communication Externe



Management

Manager d’équipes (1 à 5 per.)

Tuteur de jeunes en apprentissage



