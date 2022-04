François SCHNEIDER

Retraité !

Une vision complète du progrès dans l’entreprise à travers une pratique de Direction générale (Savoir quoi faire et Savoir faire-faire) et une pratique de Master Black Belt (Savoir-faire), avant de devenir Consultant en Amélioration des performances opérationnelles.

Une pratique de différents métiers au cœur de la grande entreprise, de ses habitudes et de ses résistances, qui ont été des opportunités de conduite du changement en 28 ans d’expérience, dont la plus grande partie sur le terrain :

- Leadership : direction d’usine, direction générale - direction des Opérations pour 8 usines & CEO d’une filiale Sud-Africaine -, direction de l’amélioration continue.

- Projets : sécurité, qualité, environnement, réduction de coûts, amélioration continue - benchmarking y compris au Japon, design et mise en œuvre d’une méthodologie, formation, audit -, Lean Six Sigma.



Mes compétences :

TRS

Lean Six Sigma

Amélioration Continue

Consultant