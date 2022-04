François SIONNIERE

DIRECTEUR / DIRECTEUR D’EXPLOITATION

Expérimenté en hôtellerie, restauration, balnéothérapie

• Autonome et responsable, humble et authentique.

• Collaboratif, préférant le succès collectif au succès individuel.

• Créatif et capable de mener à bien les enjeux importants.

• Animé par le besoin de challenges

COMPETENCES

• Commercial, doté d’une aisance relationnelle

• Développement de CA et de RBE grâce à un meilleur mix clientèle et à une politique de yield management ainsi qu’au développement de services périphériques

• Création, mise en place et suivi de plans marketing

• Gestionnaire (CA de 3 M€ à 9M€)

• Homme de terrain orienté satisfaction client et management de proximité

• Management d’équipes pluridisciplinaires (de 10 à 125 collaborateurs)

• Leader de la transformation, du changement et de l’innovation

• Anglais courant (relations clients et management)

• Informatique : pack office, Fidelio Opera, Sage, Photoshop

• Rénovations de produits et lancement sur le marché.



Mes compétences :

Directeur général

Marketing et ventes

Communication

Management

Yield management

développement

Gestion