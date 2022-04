François SORRET

Mon parcours atypique (Science - Gestion) est la démonstration de ma capacité d'intégration et de mon ouverture d'esprit.



Depuis 9 ans, mon activité chez HP m'a permis de développer les compétences suivantes au sein d'un environnement international, complexe et exigeant :



- Négociation d'affaires simples ou complexes

- Négociation et mise en place de contrats de vente nationaux ou internationaux

- Gestion d'un chiffre d'affaire de plusieurs millions de dollars

- Gestion d'un portefeuille d'affaires complexes

- Maîtrise et promotion des solutions et de la stratégie du groupe HP



J'ai notamment eu ces dernières années l'opportunité de contribuer à la réussite de deals Cloud majeurs sur le marché Français.



Ayant eu l'occasion de vivre à l'étranger, j'ai pris goût aux voyages et je suis donc à même de travailler dans d'autres pays.



J'aimerai a terme occuper une fonction de management de compte à part entière ou de développement de business (pourquoi pas en tant que consultant).



