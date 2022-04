François SUBAI

J’occupe un poste de Directeur des Opérations au sein de Multi Accès Banque, filiale du Groupe Banque Populaire/Caisse d'Epargne.

J'ai débuté mon parcours professionnel au sein du réseau des Banques Populaires où j'ai occupé pendant 12 ans des fonctions commerciales et d'encadrement.

J'ai évolué ensuite vers des postes à responsabilité au sein de la production bancaire au niveau des systèmes de paiement (chèques, monétique, virements, AVP, EDI) et du SAV crédit.

En parallèle, j'ai pris part à plusieurs projets réglementaires (dématérialisation des chèques, norme EMV pour les cartes bancaires, SEPA,...) et d'évolutions bancaires (fusion, migration informatique, sous-traitance,...).

Plus récemment, j'ai participé à la création de Multi Accès Banque (Assur-banque en partenariat avec MMA et MAAF).

Aujourd'hui, cette double expérience (réseau et siège) me dote d'une vision globale de la chaîne de traitement et m'a permis d'acquérir de fortes compétences en management d'équipes ainsi que dans la conduite de projets opérationnels, stratégiques et commerciaux.



