François TARDY

J'évolue depuis 15 ans en collectivités territoriales (conseil régional, conseil départemental, puis intercommunalité), aux côtés des élus (cabinet), de la direction générale ou au sein de la DRH (relations sociales).



Curieux de découvrir le fonctionnement et de comprendre les transformations de nos institutions (ex: création de la Métropole de Lyon en 2015), désireux de renouveler la confiance entre les habitants et les institutions, je me suis impliqué dans le développement de la concertation citoyenne (démocratie participative), les relations communes/agglomération, la définition et la coordination des politiques publiques (DG), le dialogue social (négociation avec les organisations syndicales).



Très sensible aux enjeux de transition écologique, économique et sociale, et doté d'une solide expérience en management de projets transversaux complexes, je souhaite aujourd'hui aider à inventer un service public adapté à autre mode de vie et de développement (plus durable et résilient), en lien étroit avec les habitants de nos territoires.