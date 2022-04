Francois TCHIEMENI

-Africain sérieux et condamné à la réussite. Bon mental

-très autonome, avec un bon relationnel et un bon esprit d'équipe.

-Persévérant, donc patient, méthodique

-je sais écouter, je suis humble et respectueux de ceux qui se respectent, qui me respecte.

-J'ai mon rythme et je peux m'adapter facilement à celui des autres tant qu'il est convenable au progrès collectif. je suis Avisé, et confiant. J'aime la perfection, et alors? Jaime aussi les choses simples!!!



je sais que je suis un gagnant. ce qui ne me revient pas, ne me convient surement pas .



Mes compétences :

Microsoft Windows

Siemens Hardware

Network File System

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Autocad

Alarme incendie

Finsécure

Baltic pc

Ephais

Alarmes

So move

Somachine

PL7 Pro

SolidWorks

Twidosuite et soft