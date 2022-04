Francois TENENBAUM

Mes domaines de compétences:



Commercial : Key Account Manager

. Création et développement de portefeuilles clients dans des

secteurs variés et en particulier Biens de Consommation/Agro-alimentaire, Oil&Gas, Services, Automobiles:

- Grandes et moyennes entreprises françaises depuis Munich

- Grands Comptes Européens depuis Paris





Finance :

. Problématique de financements d’entreprise

. Placements privés Schuldschein, Crédits syndiqués

. Gestion des risques de taux et de change

. Analyse des risques crédit

. Mise en place d’outils de trésorerie (netting, cash management)



Management :

. Encadrement d’une équipe de 3 personnes

. Management Multiculturel

. Encadrement d’un club sportif

. Conférencier à Sciences Po Paris (cursus DESS/Master)



Mes compétences :

Cross selling

Corporate banking

International

Cash management

Trésorier

Key Account Management

Placement Privé - Schuldschein