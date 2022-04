François TERROT

Je suis expert technique, architecte et chef de projets informatique, ingénieur diplômé de l'ESIGETEL (Systèmes et applications réparties). L'anglais est ma langue de travail depuis plus de 20 ans.



Au cours de mon expérience professionnelle j'ai développé 5 compétences clefs:

* l'expertise et conseil en cyber sécurite, architecture et développement logiciel multi plateformes (Windows, Linux, Systèmes temps réel et embarqués) multi langages (C/C++, Python, Perl, ADA, JAVA) ,

* la gestion de projets en organisation multi sites

* le management d'équipe en environnement multi culturel

* le support client

* la formation



Mes compétences :

Python

Shell

Perl

Subversion

Php

Apache

BugZilla

CVS

UML

Eclipse

C

SW Change management

Architecture logicielle

C++

JAVA

SW Configuration Management

UNIX

Embarqué automobile

Programmation orientée objet

Sécurité informatique

Négociation raisonnée

Git

GNU/Linux

IBM Rationl Team Concert (RTC)

Android

Rhapsody

systèmes embarqués

Cybersécurité embarquée

Linux embarqué

Linux

Logiciel embarqué