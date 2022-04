Francois THEVES

Convaincu que la communication, la gestion des parties prenantes, la définition du besoin et des exigences métiers sont essentielles au succès d'un projet, je gère avec attention ces processus de Management de projet avec l'équipe projet.



De formation Ingénieur en informatique, j’ai développé une solide expérience en management de projets informatique (projets au forfait et centres de services) acquise après un début de carrière sur des projets de conception/développements.



J’ai acquis également une solide expérience de conseil en Systèmes d’Information complétée d’une certification PMP du PMI en 2017.



J’ai évolué dans un contexte international et nearshore (management d’équipes distantes en organisation matricielle).



J'interviens depuis 25 ans en prestation de services pour des projets IT complexes et suis expert en Management de projet (certifié PMP et Scrum Master) et Gouvernance de projets. Je suis garant de la qualité, des délais, du budget et de la satisfaction client.



Je vous propose mes services pour une mission de préférence sur Paris et proche banlieue, des déplacements en France et à l'étranger sont possibles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Direction de projet

Audit

Test management

Méthode agile

Recette fonctionnelle

PRINCE 2

Services web

Accompagnement de projet

Architecture SOA

Jira

Assurance qualité

Agile Scrum

Conseil en management

Coordination

AMOA

Système d'information

Organisation

Management

Relations clients