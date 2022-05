Pierre-Eric MENUET

Manager informatique confirmé

Capacité à intervenir sur des projets complexes en environnements distribués

Capacité à conceptualiser et à mettre en place les concepts en pratique dans une approche

de création d’offres et de valeur.

Expériences réussies de management hiérarchique et transversal en environnement international.



Initiateur, créateur et promoteur de la plateforme d’intégration ESB (Enterprise Service Bus) du groupe Eurofins.

En trois ans, développement de l’ESB distribué avec une couverture internationale (8 instances : EMEA, US, ASIA) et une forte courbe d’adoption (multiplication moyenne par quatre des transactions mensuelles).



Très bonne connaissance de l’éco système Open Source dans un approche professionnelle avec gestion des risques et du support. Implantation réussie de Talend (ETL), FuseSource (ESB), JBoss Fuse (ESB) en environnement Grand Compte international.



Domaines de compétences techniques

- Intégration inter applicatifs (EAI/ESB), Data integration (ETL), Plateforme d’échanges B2B et EDI.

- Gestion d’environnements de développement .Net et Java.

- Business Intelligence (Datawarehouse, Datamart), gestion de données de référence (MDM, annuaires).

- Migration ERP



Mes compétences :

ESB

Gestion de projets

Manager

Process COM Process Communication

ITIL

Togaf9

Agile Development

Management d'équipes

Architecture informatique

Talend Open Studio

Open source

TOGAF

Système d'information

Logiciels libres

JBOSS FUSE ESB

Talend ESB

Scrum

ITIL Foundation V3

ITIL Foundation V2

Management

ERP