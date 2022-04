François THIAUDIÈRE

Merci d'avoir pris le temps de consulter mon profil.



Directeur administratif et financier depuis plus de 15 ans (fonctions RH et informatique incluses), ancien consultant formateur de la Cegos, ancien co-auteur des éditions Dalian.



Domaines de compétences :



Comptabilité/Juridique

• Bilan et liasse fiscale, annexes et situations intermédiaires

• Fiscalité (impôts, taxes, contrôle fiscal et contentieux, droits d’enregistrement,crédits d’impôts dont CIR) ; Droit des sociétés (conseils d’administration, assemblées générales, préparation des décisions collectives et des rapports de gestion, modifications statutaires, augmentations et diminutions de capital, formalités d’enregistrement, pacte d’actionnaires) ; Contentieux (sociaux, entre associés, commerciaux) ; veille juridique

• Fiscalité dirigeants : Plan d’Epargne en Actions, arbitrage salaires/dividendes, crédits d’impôts, rémunérations de substitution à gain d’impôt



Trésorerie

• Gestion du fonds de roulement et des besoins en fonds de roulement, équilibrage, arbitrage, négociation de concours bancaires, placements, prévisions.



Contrôle de gestion

• Comptabilité analytique, animation du processus budgétaire, analyse de la rentabilité des projets, mise en place de contrôle de gestion des temps sur projet, organisation de l'ADV.

• Tableaux de bord avec indicateurs de performance/aide au pilotage

• Analyses financières : tableaux de financements, arbitrage sur le niveau des capitaux, rentabilité des investissements



Relations bancaires

• Montage avec capitaux-risqueurs / Due diligence dans le cadre de cession d'entreprises

• Interface conseils entreprise : avocats, expert-comptable, commissaires aux comptes, banquiers, assureurs



Management/Ressources Humaines

• Recrutement et évaluation équipes administratives

• Contrats de travail, mise en place et gestion plan de formation, négociation IRP

• Supervision paie internalisée et externalisée, charges sociales et déclarations



Informatique

• Organisation, renouvellement parc et extension des serveurs, sécurité. Paramétrage et organisation de systèmes d’informations (logiciels comptables, outils de gestion de type ERP ou EIS).



Mes compétences :

Analyses financières

BFR

budgets

Chsct

Comptabilité

Comptabilité analytique

Contentieux

Contrôle de gestion

DAF

fiscalité

Informatique

Management

Management RH

Paie

Tableaux de bord

Trésorerie

Ressources humaines