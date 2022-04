Francois TOMBAL

Je suis des études de commerce et me spécialise dans le marketing en 4e année d'une École Supérieure de Commerce, l' E.S.D.E à Paris. Huit mois de stage en entreprise dont deux aux Etats-Unis sur un site industriel viennent enrichir ce parcours.



Diplôme en poche, j' intègre la S.G.E.D, société de diffusion des encyclopédies BORDAS, pour promouvoir des ouvrages de référence par démarchage et animation commerciale en librairie.



Chez BERLITZ, je vends des formations linguistiques et des séminaires interculturels aux entreprises.

Quelque mois plus tard, la direction me confie un portefeuille de Grands Comptes à développer et à fidéliser (BNP PARIBAS, INTERMARCHE, METRO CASH & CARRY, SAFRAN, CNH, CEA...).

Je pilote également des projets pédagogiques.



Mon goût pour la pédagogie m'incite à me former à la CEGOS en tant que formateur.

J'intègre TALIS, un organisme de formation réputé en Aquitaine. J'anime des formations commerciales et des ateliers sur les compétences-clés.

Le public est constitué de jeunes vendeurs en magasins en contrat de professionnalisation. J'accompagne également des demandeurs d'emploi et des licenciés économiques dans la recherche d'emploi et l'élaboration de projet professionnels.



J'entretiens mes connaissances terrain en m'impliquant dans l'accompagnement et le développement commercial de MDI, une entreprise locale d'infogérance, de maintenance et de développement informatique.



Au carrefour de la pédagogie, du tourisme et de la communication d'entreprises, je découvre avec passion un secteur en pleine croissance : le tourisme industriel et plus largement, le tourisme de découverte économique.

Je suis à l'écoute d'opportunités et rencontre des partenaires locaux et nationaux.



En 2014, je rejoins les missions de communication d'EDF. Le groupe me confie l'animation d'espaces information et de visites guidées sur cinq sites de production électrique, via deux de ses prestatires dédiés, MANATOUR et JUNIUM.



Cherchant à étoffer mon expérience de pédagogue et de médiateur avec des publics variés (Grand public, scolaires, professionnels, Vip, ...), j'interviens en parallèle dans les animations d'une exposition dédiées à la vulgarisation des sciences économiques et sociales au sein de CAPSCIENCES, le centre de culture scientifique et technique de Bordeaux.



Je suis actuelement à la recherche de nouvelles missions sollicitant mes talents de communicant et de développeur, d' animateur et de pédagogue.



Mes compétences :

Animation de formations

Développement commercial

Conseil aux entreprises

Guide