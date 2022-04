François ULTRÉ

Avec 7 ans en tant que Technicien chimiste au sein d'un laboratoire d'analyses pour le compte d'une ICPE (Installation Classée pour la protection de l'Environnement) certifiée ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

Autonome, pédagogue et particulièrement sensible à la qualité, la sécurité et l'environnement, je souhaite évoluer vers des postes d'animateur ou d'assistant dans un ou plusieurs de ces domaines (QSE). Dans cette optique, j'ai validé le titre de Tecnicien QSE lors d'une formation de spécialisation.

Connaissant le travail sur un site classé Seveso Seuil Haut , j'ai une culture professionnelle où sécurité et environnement jouent un rôle prépondérant. J'ai perfectionné mes connaissances en qualité et peux maintenant mettre en place un Système de Management Intrégré.



Mes compétences :

Soin du matériel et des produits

Rédaction de comptes-rendus détaillés

Analyses physico chimiques

Interprétation des résultats d'analyse

Contrôle qualité

Rigueur méthodique

Respect des consignes de sécurité

Bureautique et logiciels

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Amélioration continue

Suivi d'indicateurs de performance

Suivi d'audit

Sensibilisation et information du personnel

Audit