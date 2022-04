François VAILLE

13 ans dans les services IT (Finance & Industrie) au Luxembourg + 10 ans dans l'industrie automobile à des postes de manager.



Fondateur et CEO d' EZC Group S.A.



Depuis que je suis dans l'informatique, mon objectif est de transférer au monde IT ce que j'ai appris d'une industrie très concurrentielle, en fournissant des solutions inspirées de l'approche composant de l'automobile.



Ma conviction est que l'architecture informatique est bien plus que des choix techniques d'outils: une vision globale et une approche "lean" permettent de construire des solutions qui font franchir un seuil en termes de coûts d'opération et de valeur ajoutée pour le client.





Specialités:

Cloud, Elastic computing, Project & Program Management , Business Processes Automation, Concern Management, Complaint Management, Public Sector, MarketPlaces, IT operations, Service Desk, Case management.



http://www.yobidrive.com/blog

http://www.easyconcerns.com





Mon profil sur LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/fvaille



Mes compétences :

Web 2.0

Innovation produit

Cost killing

Cloud computing

Management de projet

Quality management