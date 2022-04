François VANACKER

Je suis un manager de terrain fortement orienté résultat et satisfaction client.



Je travail au plus proche de mes collaborateurs afin d'instaurer un climat de confiance et de légitimité. Je suis une personne calme et tempérée, cela me permet de prendre du recul et d'être juste envers chacun. Conscient qu'un atelier de production est au coeur de l'activité d'une entreprise je crée du lien avec tous les services afin d'assurer une communication efficace : la clé de la réussite.



Mes dix années en production m'ont permis de développer un fort sens du résultat ainsi qu'une culture du chiffre. Je ne perds jamais de vue mes objectifs et tente toujours de les dépasser. Pour cela je m'appuie sur mon expertise, mon imagination ainsi que sur les talents travaillant avec moi. Mon projet professionnel étant d'être un acteur majeur du développement de mon entreprise.



Mes compétences :

Management

Gestion

Science des matériaux

Microsoft Excel

Visual Basic

Gestion de flux

Gestion de la production

Maintenance

Lean Manufacturing