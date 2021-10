François WISNIEWSKI

Diplômé depuis 17 ans dans le domaine énergétique.



Très rarement autonome, dû au contrainte de certain clients pour éviter les travailleurs isolés, j'ai su apprendre le travail sur le terrain, avec des responsabilités naissante, à gérer mes interventions, les relations avec les clients et faire le suivi d'installation de Climatisation, Ventilation et Chauffage de type "semi-industriel".



Ma préférence va au travail en équipe, qui permet de ne pas rester isolé et de s'ouvrir au personne qui nous entoure ainsi qu'a une expérience sans vivre sur ses acquis avec un oeil interrogatif instructif. Avoir un responsable au dessus de soit qui me met dans de bonne condition pour enrichir mon experience et/ou donner main forte, est toujours agréable à recevoir et est toujours un plus dans une expérience professionnel.



Sérieux dans les actes et les faits, c'est en faisant et en se trompant qu'on apprend à faire les choses bien.



Pour le coté pratique:

- Pose de climatisation: VRV, split systeme.

- Ventilation: pose de moteur de ventilation à entrainement direct ou par entrainement par courroies.

- Chauffage: pose de résistance électrique de différente puissance, remplacement de convecteur.

- Brasure: une formation effectué acquis en 2014,

- Pose de régulation: automate en façade d'armoire électrique, et pose de sonde de température sur des systèmes de ventilation.

- Chargé de travaux et exécutant en centrale nucléaire,

- Habilitation Électrique: B1/B2/BR/BC/BE

- Formation échafaudage, formation SST, formation harnais, formation extincteur, formation TEV (Tenue Etanche Ventilée) et HV (Haume Ventilé).



Mes compétences :

Assiduité

Compte-rendu

Manuel

Microsoft Word

Microsoft Excel